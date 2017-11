JPMorgan belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen für das dritte Quartal und der anschließenden Analystenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Der Autobauer investiere in die Zukunft - mit starkem Fokus auf Technologien, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Von der Konferenz nehme er unter anderem mit, dass sich BMW für 2018 solide gegen Währungseffekte abgesichert hat und beim Preisumfeld den harten Wettbewerb spüre./tih/stb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.