JPMorgan belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach dem ausführlichen Zahlenwerk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Die detaillierten Ergebnisse des ersten Quartals hätten in einigen Punkten wie der Liquidität positiv überrascht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Freitag. Alles in allem gebe es aber keinen Grund etwas an der Einschätzung der Aktie zu ändern./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.