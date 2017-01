JPMorgan belässt BHP Billiton auf 'Underweight' - Ziel 1265 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BHP Billiton nach Produktionsdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1265 Pence belassen.Der Rohstoffkonzern habe solide Zahlen vorgelegt, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Jahresziele dürften erreicht werden./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.