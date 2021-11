JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 7,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen.Der Maximalpreis von 2,2 Milliarden Euro für die geplante Übernahme der restlichen Anteile an der türkischen Garanti Bank liege unter dem Buchwert, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Türkei auch nicht der von ihr erhoffte Wachstumsmarkt für die Spanier, deren Aktie ihr bevorzugter Branchentitel von der iberischen Halbinsel sei./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.