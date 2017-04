JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" belassen.Die geplante Reform des spanischen Hypothekengesetzes könnte zu steigenden Klagen gegen iberische Banken wegen missbräuchlicher Gebühren führen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die international breiter aufgestellten Institute BBVA und Santander sollten darunter aber am wenigsten leiden. Deshalb blieben die Aktien beider Geldhäuser seine "Top Picks" in Spanien./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.