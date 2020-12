JPMorgan belässt BAT auf 'Overweight' - Ziel 3500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen.Analystin Celine Pannuti suchte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Konsumgüterwerten nach Anlageideen mit Blick auf die Zeit nach der Corona-Krise. Nach jüngsten Umschichtungen in Aktien von Konsumartikelherstellern angesichts möglicher Lockerungen coronabedingter Restriktionen stünden die Papiere aus dem Sektor wieder etwas besser da./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 01:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.