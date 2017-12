JPMorgan belässt Axel Springer auf 'Overweight' - Ziel 79 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axel Springer anlässlich des Verkaufs des französischen Frauenportals Aufeminin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen.Der Erlös sei mit einem Aufschlag von 46 Prozent zum Schlusskurs der Aufemin-Aktie attraktiv, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt seien Verkäufe eine wichtige Basis für seine positive Einschätzung. Er rechnet in den kommenden Monaten mit weiteren Schritten./ag/bek Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.