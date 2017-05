JPMorgan belässt Axel Springer auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axel Springer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen.Die Sorgen um die Jobportale des Medienkonzerns seien übertrieben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Mittwoch. Diebel sieht mehrere Kurstreiber für die Aktie, darunter der Kapitalmarkttag Ende Juni sowie die von ihm erwarteten soliden Quartalszahlen am 10. Mai. Ungeachtet der jüngst starken Kursentwicklung könnte das Papier weiter aufwerten./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.