JPMorgan belässt Axel Springer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axel Springer angesichts des Verkaufs des französischen Onlineportals Aufeminin auf "Overweight" belassen.Veräußerungen seien neben starkem Wachstum im Online-Rubrikengeschäft eine wichtige Säule seiner Investment-Einschätzung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne diesbezüglich mit weiteren Schritten in den nächsten Monaten. Trotz der in diesem Jahr starken KUrsentwicklung sei das Papier noch immer attraktiv./ajx/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.