JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 27,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor der Schweizer Volksabstimmung über eine Reform des Gesetzes zur beruflichen Altersvorsorge (BVG) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,80 Euro belassen.Sollten die Schweizer im September für die Reform stimmen, wäre dies für die in diesem Segment tätigen Versicherer leicht positiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Mittwoch./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.