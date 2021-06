JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 24,95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa anlässlich aktueller Medienberichte, wonach der französische Versicherer Covea am Kauf des Rückversicherungsgeschäfts von Axa XL interessiert sein soll, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,95 Euro belassen.Ein Verkauf von XL Re wäre eine positive Nachricht für den Versicherungskonzern, abhängig vom Kaufpreis und anderen Faktoren, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 08:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 09:05 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.