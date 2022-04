JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 12000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Analyst James Gordon liegt laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht leicht über dem Umsatzkonsens am Markt und etwas deutlicher über der durchschnittlichen Gewinnprognose./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 09:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 09:49 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.