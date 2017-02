JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Neutral" belassen.Das vierte Quartal des Pharmaherstellers habe wie auch die Zielsetzung für 2017 den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Freitag. Allerdings sei die Abhängigkeit von Einkommen durch Veräußerungen größer als am Markt angenommen./ajx/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.