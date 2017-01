JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen auf "Neutral" belassen.Seine Erwartung für den Gewinn je Aktie im Kerngeschäft liege aufgrund der Zuflüsse aus Beteiligungsverkäufen 5 Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Ohne diese Zuflüsse liege seine Schätzung für den operativen Gewinn (Ebit) aber leicht darunter./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.