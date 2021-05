JPMorgan belässt Asos auf 'Overweight' - Ziel 6800 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6800 Pence belassen.Analystin Georgina Johanan passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die geänderte Bilanzierung des Online-Modehändlers an. Ihre Annahmen zum bereinigten Vorsteuergewinn steigen damit für das laufende Jahr um drei Prozent./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 09:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 09:04 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.