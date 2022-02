JPMorgan belässt Asos auf 'Overweight' - Ziel 3300 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos vor Zahlen für das vergangene Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Der Online-Modehändler dürfte bei dieser Gelegenheit die Ziele für das zweite Halbjahr bestätigen, wobei das Umsatzziel etwas ambitioniert erscheine, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des niedrigen Aktienkurses überwiege kurzfristig aber das positive Überraschungspotenzial./gl/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.