JPMorgan belässt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das vierte Quartal sei auf den ersten Blick eine "gemischte Tüte", schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnentwicklung enttäusche. Für das erste Halbjahr angekündigte Kapitalrückflüsse stimmten aber zuversichtlich, was die Beteiligung der Aktionäre betrifft./tih/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.