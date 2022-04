JPMorgan belässt ArcelorMittal auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal anlässlich der Mehrheitsübernahme von Voestalpine Texas auf "Overweight" belassen. Der weltgrößte Stahlkonzern habe dem österreichischen Konkurrenten Voestalpine einen sehr hohen Preis für seine Direktreduktionsanlage zur Umwandlung von Eisenerz zu Eisenschwamm (HBI) bezahlt, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei diese Technik entscheidend für eine weitgehend CO2-neutrale Stahlproduktion, was den Preis angesichts der derzeitigen CO2-Zertifikatspreise relativiere und günstig erscheinen lasse./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 08:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 08:37 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.