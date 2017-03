JPMorgan belässt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel 7,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einem Standortbesuch im US-Bundesstaat Alabama auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen.Das Stahlwerk des Konzerns in Calvert biete das größte Potenzial unter den von ihm besuchten Werken, schrieb Analyst Roger Bell in einer Studie vom Montag. Die Produktion an diesem Standort könnte aber die Stahlnachfrage aus dem Autosektor im nordamerikanischen Markt übersteigen, gab der Experte zu Bedenken./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.