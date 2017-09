JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 176 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK/SAN FRANCISCO (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung neuer iPhone-Modelle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 176 US-Dollar belassen.Die Veranstaltung sei in etwa wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Rod Hall in einer Studie vom Mittwoch. Das iPhone X komme allerdings später auf den Markt als von ihm angenommen. Hall liegt mit seinen Schätzungen für die iPhone-Nachfrage im Jahr 2018 über den Konsensprognosen./ajx/edh Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.