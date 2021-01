JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 150 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen.Dank der neuen 5G-iPhones habe das vergangene Quartal selbst die optimistischen Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das größere Potenzial für 2021 beinhalteten aber die anderen Produkte des Technologiekonzerns./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 01:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.