JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon nach einer Präsentation zu den Neuigkeiten im Konzern auf "Overweight" belassen.Dass der Versandhändler seinen Service um neue digitale Funktionen immer weiter beschleunige, sei ein enormer Wettbewerbsvorteil, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konkurrenz dürfte es da schwer haben mitzuhalten./tav/zb Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.