JPMorgan belässt Amadeus IT auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amadeus IT nach der Ernennung eines neuen Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Dass die bisherige Finanzchefin Ana de Pro den Betreiber des gleichnamigen Computerreservierungssystems zum Jahresende verlassen werde, enttäusche sie, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies Pollard darauf, dass de Pro seit dem Börsengang des Software-Unternehmens im Jahr 2010 Finanzchefin gewesen sei und sie sie bereits als eine sehr gute künftige Vorstandsvorsitzende gesehen habe./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 10:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 10:36 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.