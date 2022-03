JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Es habe zahlreiche Anfragen dazu gegeben, inwiefern Alstom in Russland aktiv sei und über den Einfluss der höheren Rohstoffpreise auf die Margen des Bahntechnik-Konzerns, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die direkte Ausrichtung von Alstom auf Russland sei sehr gering. Indirekt gesehen, sei Alstom zu 20 Prozent an Transmashholding (TMH) beteiligt, die in Alstoms Bilanz mit 480 Millionen Euro bewertet sei, was 2,2 Euro je Aktie entspreche. Zudem schrieb er, dass die Auftragserfüllung vor dem Hintergrund der Natur der Vertragsgestaltung ein größerer Faktor für künftige Margen sei als die Inflation. Denn an letztere seien die Verträge in der Branche angepasst./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 10:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 10:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.