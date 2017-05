JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 28,3 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,3 Euro belassen.Der Zughersteller habe im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres in einigen Punkten wie der operativen Marge besser als von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie vom Freitag. Zudem bestätigte das Unternehmen seine mittelfristigen Prognosen. Die untermauere seiner positive Einschätzung der Aktie./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.