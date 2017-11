JPMorgan belässt Allianz auf 'Overweight' - Ziel 228 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Allianz-Aktie angesichts der geplanten Komplettübernahme der Tochter Euler Hermes auf "Overweight" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen.Die Konditionen seien zwar nicht günstig, den Deal werte er aber insgesamt positiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Versicherungskonzern werde damit zum Herr über den hohen Barmittelfluss von Euler Hermes. Außerdem stärke der Schritt die Position der Allianz im Kreditversicherungsbereich./kro/tih Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.