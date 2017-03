JPMorgan belässt Allianz auf 'Overweight' - Ziel 190 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen.Der neueste MCEV-Bericht (Market Consistent Embedded Value Report) zeige, dass der Konzern im Lebensversicherungssegment den Kapitalzufluss, die Margen sowie den Neugeschäftswert weiter steigere, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Montag. Dies stütze höhere Dividenden./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.