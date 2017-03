JPMorgan belässt Allianz SE auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Overweight" belassen.Kursverluste bei Staatsanleihen im Zuge steigender Zinsen dürften bei den europäischen Versicherern lediglich kurzfristig Sorgen bezüglich der Kapitalisierung wecken, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer Studie vom Freitag. Mittel- bis langfristig aber sollte dies keinen Einfluss auf die jeweiligen Unternehmenswerte haben. Die Papiere des deutschen Versicherers gehörten zu seinen "Top Picks" in der Branche./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.