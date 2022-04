JPMorgan belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 170 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst David Perry rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit einem schwachen ersten Quartal im Verkehrsflugzeuge-Bereich, was aber nichts an seinen mittelfristig positiven Erwartungen ändere. Die operative Marge (Ebita) des Flugzeugbauers Airbus dürfte zwar schwach ausfallen. Das sei aber vor allem negativen Währungseffekten zuzurechnen, die auf das erste Quartal begrenzt bleiben sollten./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 09:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 09:32 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.