JPMorgan belässt Air Liquide auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide vor Zahlen auf "Overweight" belassen. Die europäischen Chemieunternehmen sollten dank einer guten Nachfrage sowie einer hohen Preissetzungsmacht ein starkes erstes Quartal hinter sich haben, wobei der Fokus angesichts hoher Kosten und Nachfragesorgen eher auf Aussagen zum laufenden Quartal und darüber hinaus liegen dürfte, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Als seine bevorzugten Kaufempfehlungen nennt er unter anderem die Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag sowie die Industriegasekonzerne, unter denen er Air Liquide positiv hervorhebt./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 01:19 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.