JPMorgan belässt Air Liquide auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach einer Investorenveranstaltung an einer Produktionsstätte in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Hier habe es positive Signale des Gasekonzerns hinsichtlich des US-Vertriebsnetzes gegeben, schrieb Analyst Martin Evans in einer Studie vom Mittwoch. Das Kerngeschäft mit Gasen stehe aber vor Herausforderungen durch die zunehmende Deindustrialisierung Europas und die steigende Zahl von Produktionsstätten in Schwellenländern sowie den steigenden Wettbewerbsdruck./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.