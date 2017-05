JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen.Der Lufthansa-Konkurrent habe zwar etwas besser abgeschnitten als er erwartet hatte, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Freitag. Die vorsichtigen Aussagen des Managements mit Blick auf das laufende Geschäft bestätigten ihn jedoch in seiner pessimistischen Einschätzung für die Aktie./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.