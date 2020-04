JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf 'Underweight' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach der Bekanntgabe von Details zur Geschäftsentwicklung angesichts der Corona-Krise auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Der niederländisch-belgische Handelskonzern gebe aktuell Kapitalausschüttungen gegenüber zum Beispiel Investitionen den Vorrang, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem rechne das Unternehmen zwar für das erste Quartal, aber nicht für das Gesamtjahr mit höheren Margen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 18:04 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.