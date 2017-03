JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf 'Overweight' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen.In Zeiten des zyklischen Drucks am US-Markt sei es eine bemerkenswerte Leistung, dass das Management die Dividenden- und Barmittelziele im ersten Jahr nach der Fusion mehr als erfüllt habe, schrieb Analyst Borja Olcese in einer Studie vom Donnerstag. Die Diversifizierung und die Fortschritte würden am Markt weiterhin unterschätzt./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.