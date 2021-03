JPMorgan belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 280 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen.Analystin Chiara Battistini verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Kritik an der kommunistischen Führung wegen der Behandlung der Uiguren auf die chinesischen Vergeltungsmaßnahmen gegen westliche Sport- und Luxusgüterkonzerne. Nach Ansicht der Expertin sollte der Konflikt nicht unterschätzt und die Lage genau beobachtet werden. Schließlich hinge das betroffene Luxus- und Sportsegment stark von den chinesischen Konsumenten ab. /tav Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 00:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2021 / 00:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.