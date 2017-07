JPMorgan belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach den Quartalsergebnissen von Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Der Bericht erlaube nur wenig Rückschlüsse für die Herzogenauracher, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Montag. Das Geschäft von Adidas entwickle sich weltweit und vor allem in Nordamerika besser als das des US-Konkurrenten, das sich allerdings inzwischen stabilisiere./ag/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.