JPMorgan belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Der neue Konzernchef Kasper Rorsted habe die bereits vor zwei Jahren vorgestellten Strategie nachjustiert, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Mittwoch. Rorsted wolle Adidas noch stärker digital ausrichten und mehr auf Effizienz trimmen. Möglichkeiten dazu sehe er in der Beschaffung, der Personalplanung, in den operativen Funktionen und auch im Management von Verkaufsfläche. Gleichzeitig habe er ein mehrjähriges Restrukturierungsprogramm für die Tochter Reebok auf den Weg gebracht./she/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.