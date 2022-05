JPMorgan belässt ABB auf 'Neutral' - Ziel 33 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Der Elektrotechnikkonzern produziere ein starkes Portfolio, ohne dass es sich in den Finanzen niederschlage, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In jedem Fall habe der Konzern seine Stärke eher in der Marge als im Wachstum./jcf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 19:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.