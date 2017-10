JPMorgan belässt ABB auf 'Neutral' - Ziel 24 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Industriekonzerns ABB nach einer Investorenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen.Das Management gehe davon aus, dass sich die geschäftliche Lage langsam verbessere, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag veröffentlichten Studie. Im Auftragseingang des dritten Quartals habe sich das aber noch nicht gezeigt./das/gl Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.