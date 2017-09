JPMorgan belässt ABB auf 'Neutral' - Ziel 23,50 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB mit Blick auf den möglichen Zukauf einer Sparte von General Electric (GE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Franken belassen.Die Gewinne des Geschäftsbereichs Industrial Solutions von GE lägen deutlich unter denen der Wettbewerber, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Montag. Die Schweizer hätten jedoch die Gelegenheit, dies zu ändern. Die Sparte habe in den vergangenen Jahren zudem Marktanteile verloren und nicht mehr zum Kerngeschäft von GE gezählt./bek/mis Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.