JPM hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 2875 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan (JPM) hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabetnach Quartalszahlen von 2575 auf 2875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Google-Mutter habe in allen Geschäftsbereichen stark abgeschnitten und ein neues, 50 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm autorisiert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal sollte sich das Wachstum noch weiter beschleunigen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 01:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.