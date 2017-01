JMP Securities hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 1020 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus JMP Securities hat das Kursziel für Alphabet A-Aktien von 985 auf 1020 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market Outperform" belassen.Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Gemäß der Einstufung "Market Outperform" dürfte sich die Papiere der Google-Mutter in den nächsten 12 Monaten besser als der zugehörige Marktindex entwickeln./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.