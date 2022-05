International School Augsburg: Schulgeldeinnahmen steigen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die International School Augsburg –ISA- gemeinnützige AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (per 31.8.) überwiegend aufgrund gestiegener Schulgeldeinnahmen den Rohertrag um 7,9 Prozent auf 3,38 Mio. Euro gesteigert. In der Folge passen die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA wegen einer unter den Erwartungen liegenden operativen Kostenentwicklung auf 0,51 Mio. Euro (GJ 2020/21: 0,19 Mio. Euro) signifikant gestiegen. An dieser Stelle müsse laut GBC jedoch der Sonderaufwand im Zusammenhang mit dem im Geschäftsjahr 2020/2021 erfolgten IPO berücksichtigt werden. Im ersten Halbjahr 2020/2021 seien nach Analystenaussage Sonderaufwendungen von 0,27 Mio. Euro angefallen. Demnach habe das EBITDA des ersten Halbjahres 2020/2021 bereinigt 0,46 Mio. Euro betragen. Ausgehend von der bereits sehr erfolgreichen Entwicklung in den ersten 6 Monaten des Schuljahres 2021/2022 rechne der ISA-Vorstand für das aktuelle Schul- und Geschäftsjahr mit einem moderaten Anstieg bei Umsatz und Betriebsergebnis. Optisch werde zwar bereits ein deutlicher Ergebnisanstieg sichtbar, dies sei jedoch dem außerordentlichen IPO-Aufwand, der das Vorjahres-Ergebnis negativ beeinflusst habe, geschuldet. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 21,15 Euro (zuvor: 22,06 Euro), bestätigen aber weiterhin das Rating Kaufen.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.05.2022, 10:40 Uhr)



