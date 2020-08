Independent senkt Ziel für Hugo Boss auf 24 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Quartalszahlen von 29 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.Das Zahlenwerk der Modekette sei schwach gewesen, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kritisch wertete der Experte, dass angesichts der starken Veränderungen in der Branche der neue Chef Daniel Drieder das Amt erst Mitte kommenden Jahres antreten werde./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 10:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 12:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.