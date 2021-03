Independent senkt Ziel für Bechtle auf 170 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bechtle nach erfreulichen Quartalszahlen und einem soliden Ausblick auf 2021 von 187 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.2020 habe der IT-Dienstleister vom Digitalisierungstrend im Zuge der Pandemie profitiert, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob neben seinen Gewinnprognosen je Aktie (EPS) auch seine Dividendenprognosen für 2021 und 2022 an. Seine langfristigen Annahmen fallen indes pessimistischer aus./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 10:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.