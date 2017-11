Independent hebt Ziel für Rheinmetall auf 111 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Im Rahmen des Kapitalmarkttages habe das Management die Finanzziele teilweise präzisiert, beziehungsweise angehoben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Rüstungskonzern und Autozulieferer gegenwärtig in der komfortablen Situation, dass sich seine beiden Unternehmensbereiche im Aufwärtstrend befinden./kro/ag Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.