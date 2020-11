Independent hebt Ziel für Continental auf 108 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental von 101 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Margenausblick des Autozulieferers für das Gesamtjahr enttäusche, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in dem anstehenden Führungswechsel aber keinen Belastungsfaktor und glaubt, dass die Aussicht auf einen baldigen Corona-Impfstoff die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Konjunkturerholung erhöht./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 11:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.