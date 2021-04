Independent hebt Ziel für BASF auf 74 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BASF von 71 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Chemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen umsatz- und ergebnisseitig übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr impliziere, dass das Vorkrisenniveau wieder übertroffen wird./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 10:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 11:50 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.