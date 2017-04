Independent belässt Volkswagen auf 'Halten' - Ziel 156 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge nach vorläufigen Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen.Der Start ins Jahr 2017 sei gut ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Seiner Ansicht nach ist der Dieselskandal damit aber noch nicht ausgestanden. Außerdem seien die Herausforderungen und Risiken in der Branche so hoch wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.