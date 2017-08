Independent belässt Merck KGaA auf 'Halten' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach der EU-Zulassung für das Medikament Mavenclad auf "Halten" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Vor dem Hintergrund rückläufig erwarteter Umsätze mit dem Injektionsmittel Rebif werte er dies als Erfolg, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Montag. Die orale Darreichungsform des Multiple-Sklerose-Mittels spreche für einen höheren Patientenkomfort und dürfte so an Bedeutung gewinnen./tih/ck Datum der Analyse: 28.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.